Металлопрокат оптом и в розницу от компании Сталлеон со склада в СПб

Компания Сталлеон предлагает вам найти в нашем лице взаимовыгодного партнера на длительный период времени, сотрудничество с которым принесет удовлетворение потребностей в металлопрокате для достижения поставленных производственных целей.

Как купить

Получение заявки от клиента Высталение счета Оплата Доставка

Продажа осуществляется с двух металлобаз нашей компании, по принципу - выписка и отгрузка в одном месте: строительный металлопрокат приобретается как оптом, так и в розницу, партиями от одной единицы. Цена закупки самая низкая из возможных для вас в городе, исходя из перечня условий предполагаемой вами поставки.

Круглосуточно на связи с вами наши менеджеры на интернет-площадке. Любые вопросы по поставке в чате. Перезвони в, менеджер, должен получить от клиента проектную спецификацию поставки, либо заявку, этих данных будет вполне достаточно, чтобы выставить в адрес клиента счет. Всегда готовы к диалогу при назначении окончательной цены, и готовы гарантировать лучшую цену, если у Вас будет предложение более выгодное. При необходимости, продажа металлопроката будет включать в себя сопутствующие услуги - резка, рубка в размер, несложная механическая обработка закупаемого металла.

Преимущества закупки металла у нас

У нас всегда можно купить любой строительный металлопрокат оптом и в розницу: арматуру, проволоку, уголок, швеллер, квадрат, профнастил сталь листовую, предварительно выбрав позиции на сайте, сверив характеристики в каталоге. Торговля осуществляется не только для клиентов из СПб и Ленинградской области, но из любого другого региона России. Для клиентов у нас предусмотрены следующие преимущества:

Персональный менеджер

сотрудники вникают в специфику деятельности клиента, помогают с выбором металлопроката, комплектацией, оформлением, получением заказа;

Безупречное качество реализуемого проката

мы сотрудничаем с проверенными, надежными дилерами, проверяем перед продажей каждую единицу проката на соответствие требованиям, спецификациям;

Удобная политика

закупки металлического проката оптовыми партиями возможны с отсрочкой платежа;

Прозрачное сотрудничество

с клиентами заключается договор на поставки металлопроката, где прописываются обязательства и ответственность сторон;

Оперативная доставка

собственный автопарк грузовых транспортных средств позволяет осуществлять доставку металлического проката по СПб и Север-Западному региону оперативно.

Ответственный подход к вопросу поставки металлопроката дает возможность обеспечивать перевалку через нашу базу любых объемов при заданных сроках. Каждая отгруженная партия, даже мелким оптом, снабжается сертификатом качества на металлопрокат, а также отгрузочной ведомостью, данные которой позволят, в случае необходимости, определить номер партии, код товара даже продолжительное время спустя, что немаловажно при входном контроле качества на серьезном металлообрабатывающем производстве.